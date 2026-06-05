Ravenna, cantiere asse viario via Mariani-via Gardini: come cambia la viabilità da lunedì 8 giugno

A Ravenna è previsto per lunedì 8 giugno l’avvio dei lavori, da 400mila euro, di rifacimento dell’asse viario che parte da via Mariani, all’incrocio con via di Roma, e arriva a via Gardini, all’altezza di via Guidone. L’intervento consisterà nel rifacimento della vecchia pavimentazione, attraverso lo smontaggio e il rimontaggio degli elementi esistenti, previo consolidamento dello strato di fondazione. L’obiettivo è terminare i lavori entro metà settembre. Sarà contemporaneamente attivo un cantiere di E-Distribuzione, per il potenziamento di importanti infrastrutture di media tensione. Il cantiere stradale partirà da via Mariani all’altezza di via di Roma, quello di E-Distribuzione da via Gardini all’altezza di via Mentana.

Durante la prima fase del cantiere, la cui durata è stimata in circa 20 giorni, saranno chiusi al transito il tratto di via Mariani da via di Roma a subito prima del garage Mariani, che rimarrà aperto, e la carreggiata di via Gardini lato marciapiede compresa tra via Cairoli e via Mentana (l’altra carreggiata sarà percorribile a senso unico nella direzione da via Cairoli a via Mentana).

In questa fase i soli autorizzati al transito in ztl provenienti da via Carducci e diretti in via Mariani potranno da via Carducci svoltare a sinistra in via di Roma, a destra in via Francesco Negri, ancora a destra in vicolo Corradini e poi a destra o a sinistra in via Mariani.

I soli veicoli autorizzati al transito in ztl provenienti da piazza Caduti per la libertà e diretti in via Mariani potranno invece percorrere via Guaccimanni, svoltare a sinistra in vicolo Porziolino, ancora a sinistra in via Francesco Negri, a destra in vicolo Corradini e poi a destra o a sinistra in via Mariani.

Le deviazioni saranno indicate con la relativa segnaletica.