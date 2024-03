Ravenna, cani in spiaggia: ecco la mappa delle aree

Dal prossimo 30 marzo, in coincidenza con il sabato che precede la Pasqua e l’apertura della stagione balneare estiva, è previsto il libero accesso dei cani in spiaggia nelle sei aree individuate dall’apposita ordinanza e disponibili fino a sabato 2 novembre. “Abbiamo voluto ampliare il periodo di accesso delle spiagge dedicate ai cani con i loro padroni - afferma l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – anche se ovviamente la balneazione sarà possibile solo contestualmente all’attivazione del servizio di salvamento, ma ci teniamo che i nostri lidi siano attrattivi, per tutti, anche nel periodo primaverile”.

Le aree restano le stesse e si trovano a Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; a Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; a Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea; a Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; a Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio; a Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.

L’ordinanza stabilisce che l’utilizzo delle aree cani è consentito normalmente dall’alba al tramonto.

La mappa delle spiagge

Al link https://www.turismo.ra.it/mare-natura/spiagge-ravenna/spiagge-pet-friendly/ è possibile consultare la pagina dedicata “In vacanza con fido” di Ravenna Tourism del Comune con le descrizioni delle spiagge libere e una mappa in continuo aggiornamento degli stabilimenti balneari che predisporranno aree attrezzate per consentire l’accesso agli animali domestici e offrire ai loro proprietari servizi dedicati. Sono inoltre indicate alcune prescrizioni intese a tutelare lo stato di salute dei cani e a garantire una corretta convivenza e sicurezza tra le persone e gli animali che frequentano la spiaggia libera.