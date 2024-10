Ravenna: campo da calcio conteso, ricorso respinto e risarcimento a Comune e società rivale

Un campo sportivo storico conteso e due società sportive pronte a sfidarsi a suon di carte bollate pur di giocarvi in casa. Il fischio finale è del Primo ottobre, con la sentenza del Consiglio di Stato: l’impianto di via Dismano Vecchio 89 va alla Compagnia dell’Albero. Questa la decisione della giustizia amministrativa, che respingendo il ricorso della polisportiva Low Street Ponte Nuovo conferma l’esito del bando comunale, che affida il centro alla società vincitrice per una gestione di sei anni.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola