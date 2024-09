Ravenna, cammina per la strada e viene colpita alla testa dallo specchietto di un pulmino

Incidente questa mattina alle 8 a San Romualdo di Ravenna in via Cerba, a 300 metri dall’incrocio con via Sant’Alberto. Una donna di 43 anni camminava in direzione Sant’Antonio sul lato sinistro della carreggiata (nel modo corretto quindi per i pedoni) quando è stata colpita alla testa dallo specchietto di un pulmino con due persone a bordo. Sul posto sono intervenute prima l’ambulanza e poi l’elimedica. Sono seguiti momenti di comprensibile agitazione, poi la donna (sempre cosciente) è stata trasportata in condizioni di media gravità al Bufalini di Cesena. Il traffico è stato ovviamente congestionato in una via molto trafficata, con rilievi a cura della Polizia Municipale, quindi la circolazione è tornata regolare.