Ravenna, camionista ubriaco semina il panico a Porto Corsini: i passanti intervengono e tolgono le chiavi dal cruscotto

Nella notte di domenica 23 agosto a Porto Corsini, i Carabinieri di Alfonsine sono intervenuti in quanto un autotrasportatore 54enne alla guida del proprio mezzo pesante stava effettuando manovre pericolose mettendo in pericolo le persone. La corsa del veicolo è stata bloccata tempestivamente da alcuni passanti, che avevano provveduto a sottrarre le chiavi dal cruscotto. Giunta sul posto, la pattuglia ha riscontrato un evidente stato di alterazione del conducente, il quale ha opposto una violenta resistenza, aggredendo verbalmente e fisicamente i passanti, il personale sanitario e i militari. L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol. Nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il luogo di residenza.