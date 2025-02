Ravenna, camionista sbanda in zona porto: casa perquisita dalla Finanza

Un incidente stradale. Questione di poco conto, in apparenza: un mezzo pesante che, sbandando, sarebbe finito leggermente fuori strada lungo la via Classicana. Sarebbe partito da qui, nelle scorse settimane un altro accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, che avrebbe portato a una perquisizione a casa dell’autotrasportatore. Pare che tra le sue tappe ci fosse proprio la Petra, l’azienda del porto che si occupa di stoccaggio di combustibile colpita dal sistema architettato per trafugare migliaia e migliaia di litri di carburante.

Si capisce quindi, che l’intervento delle Fiamme gialle per rilevare il sinistro, a distanza di circa un anno dall’inchiesta giunta ieri al termine con il patteggiamento dei cinque imputati, possa essere letta come una sorta di prosecuzione dell’attività di indagine su un settore che evidentemente si presta a finire nel mirino. Oltretutto, da quanto finora trapelato, risulta che il pm che ha di recente ha autorizzato la perquisizione a casa dell’autotrasportatore sia lo stesso magistrato titolare del principale fascicolo giunto ieri ai titoli di coda.

Quanto all’incidente, considerato che era coinvolto un mezzo pesante adibito al carico di materiale altamente infiammabile, sarebbero intervenuti anche i vigili del fuoco, seguiti poco dopo dalla pattuglia della Finanza.

Non è chiaro se le successive perquisizioni nell’abitazione dell’autotrasportatore abbiano o meno dato esito positivo. Né se ci siano state delle conseguenze per il lavoratore. Per il momento non trapela altro dalle indagini. Ma non si esclude possano avere nuovi sviluppi nelle prossime settimane.