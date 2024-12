Ravenna, camionista non inserisce la carta tachigrafa: patente ritirata e multa di 900 euro

Sanzioni per oltre 1.400 euro e ritiro di una patente di guida. Questo l’esito di mirati controlli svolti, nelle prime ore della giornata di oggi, dall’ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale, in via Dismano, viale Europa e via Mattei, finalizzati a verificare il rispetto delle norme nel settore dell’autotrasporto.

Gli agenti, durante i posti di controllo, hanno eseguito verifiche con ausilio dello strumento police controller e sanzionato 6 autotrasportatori che violavano il divieto di transito dei veicoli superiori a 5 tonnellate di cui 4 sulla via Dismano e 2 su viale Europa.

Infine su Via Mattei è stato controllato il conducente di un autoarticolato in locazione che aveva omesso di inserire la carta tachigrafa. Al conducente, oltre alla sanzione pecuniaria di 900 euro, è stata ritirata la patente di guida.