Ravenna, camion va dritto alla rotonda della Ravegnana e abbatte il palo dell’illuminazione. Caos all’alba sull’Adriatica

Traffico in tilt e incolonnamenti all’alba di giovedì 21 novembre 2024 lungo l’Adriatica alle porte di Ravenna dove, all’altezza della rotonda con la Ravegnana, verso le 6.30 un camion che procedeva con direzione di marcia da Rimini verso Ferrara ha “tagliato” la rotatoria abbattendo il palo dell’illuminazione che, divelto, è caduto dalla parte opposta fortunatamente senza colpire nessuno. Illeso l’autotrasportatore, ma i disagi per la circolazione non sono mancati. Sul posto sono intervenuti Anas, Polizia locale e vigili del fuoco