Ravenna, camion in fiamme nella notte in via Canala - Gallery

Camion in fiamme e cabina distrutta nella notte, con l’intervento dei Vigili del Fuoco provvidenziale a salvare almeno il rimorchio. È successo attorno alle 24 tra mercoledì e giovedì in via Canala a Ravenna, nel tratto finale verso Piangipane. Un camionista stava portando il mezzo pesante alla revisione, quando per cause in via di accertamento il camion ha preso fuoco, con l’autista che ha immediatamente abbandonato il posto di guida per avvisare i Vigili del Fuoco. Dopo pochi minuti sono arrivati i soccorsi, ma la cabina era praticamente distrutta, mentre il rimorchio è stato salvato. Nessun problema per il conducente. La strada è stata chiusa fino alle 2.30 con l’intervento dei Carabinieri.