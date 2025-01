Ravenna, camion di polli perde parte del carico: E 45 chiusa in direzione sud tra Standiana e Case Murate

A causa di un incidente stradale autonomo di un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, la E 45 al km 236.

Il traffico viene deviate mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana-Mirabilandia e rientro allo svincolo di Casemurate. La chiusura si è resa necessaria per consentire i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un veicolo pesante che trasportava pollame si è ribaltato, disperdendo anche parte del carico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.