Ravenna, calcio in lutto per la scomparsa di Domenico Ciani, storico bomber giallorosso

Calcio Ravennate in lutto per la scomparsa di Domenico Ciani, uno dei calciatori simbolo della storia giallorossa e bomber indiscusso della squadra tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta. Ciani, che avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 8 dicembre, si è spento giovedì scorso e la notizia della sua scomparsa ha subito riempito di tristezza gli appassionati del calcio giallorosso che ieri ne hanno ricordato le gesta con aneddoti di quegli anni indimenticabili.

Ma oltre ai ricordi, a tracciare un profilo oggettivo del Ciani calciatore, ci sono i numeri. Ben 244 presenze in maglia giallorossa con 64 gol, che ne fanno il secondo marcatore della storia ravennate e il terzo per numero di presenze. Ciani giocò con la maglia giallorossa per nove stagioni, compresa una fugace parentesi nel 1964/65, per poi tornare alla Darsena, allora il Benelli non era ancora stato costruito, nel 1966. Nei cuori dei tifosi del Ravenna Ciani viene ricordato soprattutto per la rete della vittoria giallorossa nello spareggio salvezza in serie C di Riccione contro lo Jesi. Anche dopo la fine della sua carriera calcistica Ciani era rimasto molto popolare in città, anche perché i tifosi andavano a trovarlo al suo box del Mercato Coperto, dove con grande competenza era solito intrattenersi parlando dell’ultima partita della sua squadra del cuore. I funerali si terranno lunedì 27 maggio 2024 alle 9.30 alla chiesa del Redentore.