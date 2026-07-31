Ravenna, calci e pugni in faccia per rubargli la bici: arrestato uno degli aggressori

Nella serata di mercoledì 29 luglio, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 23enne di origini straniere, noto alle Forze dell’Ordine e già destinatario della misura dell’Avviso Orale, poiché ritenuto presunto responsabile dei reati di rapina e lesioni personali.

L’intervento è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 da parte di passanti che avevano assistito a un’aggressione nella zona della Stazione Ferroviaria. Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani si sono scagliati contro un uomo, colpendolo ripetutamente con calci, pugni e procurandogli tagli alla testa con l’utilizzo di un’arma impropria, per poi sottrargli la bicicletta (del valore stimato di circa 300 euro) e una borsa contenente gli effetti personali prima di fuggire.

I Carabinieri, intervenuti sul posto con diverse pattuglie, hanno prestato il primo soccorso alla vittima, che presentava vistose ferite al capo, allertando il personale del 118. Successivamente hanno raccolto le testimonianze dei presenti per avviare le ricerche dei responsabili.

I controlli nelle aree limitrofe hanno consentito di rintracciare e bloccare a breve distanza uno dei presunti aggressori. Il 23enne è stato sorpreso ancora a bordo della bicicletta rubata e con gli indumenti visibilmente macchiati di sangue. Accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna su disposizione del Magistrato di Turno. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare gli altri due complici.

La vittima, trasportata al Pronto Soccorso, ha riportato fratture nasali multiple e le sono stati applicati 12 punti di sutura per le ferite riportate.