Ravenna, caduto sui binari con il treno in transito: il passeggero ha perso un braccio

È caduto sui binari in stazione proprio mentre stava transitando un treno a bassa velocità. Si è salvato per miracolo, ma le lesioni riportate sono gravissime, e gli sono costate un braccio.

è accaduto domenica sera nello scalo ferroviario ravennate. Vittima un uomo di 54 anni, originario della Sicilia e noto alle forze dell’ordine per passati problemi con la giustizia.

Ora la polizia ferroviaria sta approfondendo la dinamica e e le cause dell’incidente. Ma già dai primi sopralluoghi iniziati dopo la richiesta di intervento, intorno alle 18.30, pare che tutto sia accaduto per via di una caduta accidentale, dovuta pare allo stato di ubriachezza dell’uomo. Si trovava infatti in prossimità di una delle banchine ferroviarie dello scalo ravennate quando ha perso l’equilibrio - accidentalmente pare - piombando sulle rotaie.

In quel momento era in transito un treno che procedeva a velocità ridotta, ma che non è stato in grado di frenare in tempo la sua inerzia onde evitare di investire il 54enne. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse tentando si salire a bordo del convoglio in partenza quando ha perso l’equilibrio cadendo.

L’allarme è scattato subito, con la richiesta di intervento al 118 che, giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, constatata la gravità delle lesioni riportate ha optato per il trasporto d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Qui le prime visite non hanno potuto salvare il braccio del paziente, che attualmente si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.

L’episodio ha comportato inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario, con corse rallentate e convogli bloccati in ingresso e in uscita dalla stazione. Cancellato il treno coinvolto nell’incidente.