Ravenna, caduta di tre metri di un operaio al cantiere della scuola: trasportato in elimedica al “Bufalini” di Cesena

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna. Verso le 14.30, teatro dell’incidente è stato l’imponente cantiere edile della scuola in zona Ponte Nuovo, in via Del Pino angolo via 56 Martiri. Per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da una scala da un’altezza di circa tre metri. Immediati i soccorsi del personale del 118 giunto in ambulanza, quindi l’uomo è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità.