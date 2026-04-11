Ravenna, caduta dal tetto: resta gravissimo il 21enne operaio riminese residente a Cesena

Restano gravissime le condizioni dell’operaio 21enne precipitato giovedì pomeriggio dal tetto di un capannone di via Ricasoli, cadendo da un’altezza di circa 8 o 9 metri. Il ragazzo, nato a Rimini ma residente a Cesena, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il pm di turno Ylenia Barbieri ha aperto un fascicolo per lesioni colpose aggravate. Sul luogo dell’incidente carabinieri, Medicina del lavoro e vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi, impedendo l’accesso al personale dell’azienda, la Star Diesel Service.

Stando a quanto ricostruito, l’operaio, dipendente per una ditta esterna alla quale erano stati affidati i lavori di manutenzione della copertura dell’officina, si trovava in una zona perimetrale del tetto quando un pannello avrebbe ceduto facendolo piombare al suolo. Immediati i soccorsi e il trasporto all’ospedale di Cesena.

Gli accertamenti sono volti a verificare le condizioni di lavoro ed eventuali lacune dal punto di vista della sicurezza.