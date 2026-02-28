Ravenna, cade nel fiume e viene salvato dai Vigili del Fuoco - Gallery

Momenti di puro terrore nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna: verso le 13.10, un anziano è precipitato dall’argine ed è caduto nel fiume Ronco, rischiando seriamente di affogare. La caduta nei pressi dei cantieri dei due ponti di Madonna dell’Albero, all’altazza della rotonda della via Ravegnana, poco distante dal distributore del metano. L’anziano ultrasettantenne, per case in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ravenna, è caduto nel fiume, restando bloccato con i piedi nelle sabbie mobili sul fondo, con l’acqua a livello del collo e in situazione di gravissimo pericolo. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti evitando una tragedia, fino al trasporto in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni restano gravi.