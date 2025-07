Incidente sul lavoro questa mattina a Ravenna. Verso le 10, nel cantiere della futura Casa della Comunità in via Antica Milizia, un operaio è caduto da una impalcatura, probabilmente a causa di un colpo di calore. Sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e medicalizzata e anche l’elimedica che lo ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.