RAVENNA. Arriva il vento di burrasca e il Comune chiude parchi e giardini. E non solo. «In seguito all’emanazione dell’allerta arancione per vento, valida per la giornata di domani, giovedì 19 novembre, dove sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, il Comune di Ravenna», spiega la nota dell’Amministrazione, «in via precauzionale ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici, delle pinete, delle aree verdi e dei cimiteri dalle 13 alle 20 di domani, fascia oraria in cui è prevista la massima intensità dei fenomeni. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione lungo i viali alberati».

Per maggiori informazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo è possibile consultare la sezione “Informati e preparati” del portale Allerta meteo Emilia-Romagna: http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare