Ravenna, Bunge dona mille litri d’olio per “Pane in Piazza” a Milano: raccolta fondi per un panificio in Camerun

Bunge sostiene “Pane in Piazza”, evento solidale che si terrà a Milano da domenica 24 agosto, attraverso la donazione di quasi 1.000 litri di olio di girasole. Due pallet di olio sono stati spediti nei giorni scorsi dallo stabilimento dell’azienda di Ravenna verso Milano. “Questa donazione - si legge in una nota di Bunge - conferma l’impegno di Bunge a generare un impatto positivo, sostenendo e collaborando con partner locali e organizzazioni non profit per promuovere la resilienza economica, sociale e climatica delle comunità in cui opera. L’azienda supporta attivamente numerose iniziative in Emilia-Romagna, con particolare attenzione alla lotta contro la fame e al sostegno all’accesso a un’istruzione di qualità”.

L’evento “Pane in Piazza”, si svolgerà dal 24 agosto al 1° settembre in Piazza Duomo, ai piedi dell’iconica Madonnina. Organizzato dai Missionari Cappuccini di Milano in collaborazione con la famiglia Marinoni – storici panificatori milanesi – “Pane in Piazza” ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di un panificio e di una scuola di panificazione a Bambui, in Camerun. Questo progetto solidale intende offrire ai giovani una formazione professionale nella panificazione, contribuendo a combattere la fame e a creare opportunità di lavoro nella comunità.

La raccolta fondi avverrà nel modo più gustoso possibile, coinvolgendo oltre 250 panificatori volontari provenienti da tutta Italia. In un padiglione appositamente allestito di 600 metri quadrati in piazza, saranno sfornati centinaia di chili di pane, focacce e dolci tradizionali italiani. Questi prodotti appena sfornati saranno offerti al pubblico in cambio di donazioni, utilizzando l’olio di girasole Bunge come ingrediente essenziale nella loro preparazione.