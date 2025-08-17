Ravenna, bulloni lenti e il bus di Start rischia di perdere una ruota

Bulloni lenti. E l’autobus di linea rischia di perdere una ruota. E’ accaduto ieri mattina, lungo la Linea 170 di Start Romagna, rendendo necessario sostituire il mezzo a causa dell’anomalia. L’autista, durante il servizio, ha notato che alcuni bulloni della ruota posteriore sinistra non erano più serrati in maniera corretta e ha richiesto l’intervento di un mezzo sostitutivo, avvisando nel contempo la Polizia locale di Ravenna. Il bus è stato quindi fermato in sicurezza senza conseguenze per i passeggeri e senza ripercussioni significative sul traffico.

Start Romagna, in una nota, ha sottolineato la prontezza e l’attenzione del conducente, che ha permesso di gestire l’accaduto con tempestività, evitando ulteriori problemi. L’azienda ha già aperto un’indagine interna per accertare le cause del guasto: «Insieme al personale delle officine – spiegano – saranno individuate le motivazioni dell’accaduto ed eventuali modifiche ai processi di controllo».