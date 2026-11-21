C’è una testimonianza nell’inchiesta sul bullismo negli spogliatoi di una squadra del settore giovanile del Ravenna Calcio che fra tutte denota il presunto clima di prevaricazione e violenza vissuto all’ombra degli allenamenti, e che ora vede sette giovani giocatori indagati per stalking nei confronti di un compagno di squadra, all’epoca dei fatti minorenne. Si tratta delle dichiarazioni di un altro calciatore giallorosso che non si è lasciato trascinare nel gioco crudele che puntualmente prendeva di mira il più fragile.

Tornato ad allenarsi dopo un periodo di malattia, si è confidato un giorno con la madre appena salito in auto al termine della preparazione. Le ha detto «Mamma, adesso stanno proprio esagerando», raccontandole che poco prima i ragazzi avevano sfilato le mutande indossate dal compagno, lo avevano preso per il collo, picchiandolo e insultandolo, fino a pronunciare quella frase finita nel capo d’imputazione, “se fossi in te mi sparerei”. Il giovane ha indicato in particolare quattro ragazzi, tra i quali anche l’unico che all’epoca era già maggiorenne e nei cui confronti il pm Francesca Bugané Pedretti ha chiesto il rinvio a giudizio (per gli altri sei la procura minorile ha notificato gli avvisi di fine indagini).

Sentito dagli inquirenti della Squadra mobile nei primi mesi di quest’anno, il giocatore ha descritto quanto visto con i suoi occhi. «Hanno iniziato a prenderlo in giro, pesantemente, con le parole. Ricordo che gli dicevano “tu non sei un cento, io mi vergognerei a essere come te” e lui non rispondeva o se rispondeva si limitava a dire “basta”».

Poi la prima aggressione fisica, riportando la scena di uno degli indagati che «si è alzato e lo ha afferrato per la maglietta, dal petto, con entrambe le mani, tipo per fargli paura e ha iniziato a spingerlo un po’». Il compagno bullizzato - ha continuato - «si è dimenato e si è liberato». E ancora, «spingendolo», uno del gruppo «lo ha fatto sbattere con le gambe, con i piedi, sui borsoni che erano per terra».

Nel “branco” erano cinque i più attivi. Tre di loro sono stati squalificati per 10 mesi e altri due per 6 dalla Figc, che ha disposto anche l’inibizione per 4 mesi del presidente del club giallorosso, Ignazio Cipriani. Li ha descritti come «sbruffoni», anche con altri ragazzi della squadra che «non erano nella loro cerchia». Ma con il loro bersaglio prediletto, un po’ introverso, forse non sempre brillante in campo, «erano dei martelli, nel senso che ogni giorno gli dicevano quelle cose». E ancora, il borsone buttato a terra o nascosto, con frasi tipo “alzati il posto è mio, ti devi cavare”, condite con insulti. Ogni scusa «era un pretesto per dargli fastidio perché i posti non sono assegnati».

Nella denuncia, la vittima ha parlato anche di episodi in cui i ragazzi gli avrebbero orinato nel borsone, messo la testa nel water, spingendosi anche in presunti palpeggiamenti poi ricondotti piuttosto a pizzicotti. Il tutto mentre altri compagni - telefonini in mano - filmavano o facevano finta di farlo promettendo di dare i video in pasto alla rete.

Così come nella chat di squadra, gestita dagli stessi ragazzi, campeggiavano le frasi poi finite nel capo d’accusa insieme alle minacce. Il giovane li ha conservati, riportandoli paro paro alla dirigenza del Ravenna in una lunga lettera di denuncia: “Domani prendo provvedimenti in doccia”, oppure “domani niente doccia, niente allenamento...”, e ancora “la prossima ti accoltella ... in doccia”, per finire con deprecabili frasi di scherno verso l’impegno del compagno nel volontariato. Di frasi ce ne sono molte altre, e sono riportate nel provvedimento preso dalla Giustizia sportiva, tuttora in vigore per alcuni indagati. Un capitolo ormai chiuso quello, che potrebbe giocare un ulteriore peso sul fronte penale.