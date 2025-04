Ravenna, buche in aumento su via Trieste e via Canale Molinetto

Le piogge degli ultimi giorni hanno aggravato le condizioni di alcune delle principali vie di collegamento tra la città e il litorale. In particolare, via Canale Molinetto, che unisce Ravenna a Punta Marina, e via Trieste, arteria che conduce a Marina di Ravenna, si presentano oggi in uno stato critico, con un numero crescente di buche e deformazioni dell’asfalto.

Si tratta di due strade molto trafficate, non solo nel periodo estivo, ma anche durante tutto l’anno per via della prossimità con il porto. Il loro utilizzo intensivo, unito al passaggio quotidiano di mezzi pesanti, accentua l’usura del manto stradale. In queste settimane, con le copiose perturbazioni primaverili, i segnali di deterioramento si sono moltiplicati, rendendo più difficoltosa la circolazione.

Il tema della manutenzione stradale è tornato al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. Nelle scorse settimane è stato presentato un piano complessivo da oltre 11 milioni di euro destinato a interventi di riqualificazione su diverse vie del territorio. L’elenco comprende interventi in ambito urbano e in alcune zone del forese, ma via Canale Molinetto e via Trieste (con varie buche sia nella zona gestita da Anas sia nel tratto comunale), al momento, non risultano inserite tra le strade oggetto di lavori.

Una situazione non semplice, soprattutto in vista dell’estate, quando l’afflusso verso la costa aumenta considerevolmente. Il candidato sindaco del Pd, Alessandro Barattoni, nelle ultime settimane ha puntato molto sulla volontà - in caso di vittoria - di un cambio di rotta sul fronte della manutenzione della rete stradale. L’attuale condizione di via Canale Molinetto e via Trieste suggerisce l’urgenza di un monitoraggio costante e di eventuali interventi puntuali, almeno nei tratti più compromessi.