Ravenna, Bretella Mattei, dalla Regione arrivano 10 milioni: “Un’opera fondamentale”

La Regione Emilia-Romagna ha dato l’ok al finanziamento di 10 milioni di euro per la Bretella Mattei di Ravenna e il sindaco Alessandro Barattoni festeggia. “Finalmente può partire l’iter, è un’ottima notizia per la viabilità del Villaggio San Giuseppe e della parte nord della città”, è il suo commento. Il progetto di fattibilità tecnico-economica era stato approvato in linea tecnica dalla giunta comunale a fine gennaio e presentato come soluzione efficace per consentire uno sgravio di traffico da via Mattei e migliorare l’accessibilità alle aree produttive e in progetto. Il primo tratto, tra la rotonda Bulgaria e via Romea Nord, sarà lungo circa un chilometro. Il secondo avrà uno sviluppo di circa 620 metri: avrà inizio dal tratto esistente di via Luciano Lama e si congiungerà alla rotonda dei Doganieri. L’intervento prevederà anche azioni di mitigazione e compensazione connesse alla nuova infrastruttura per la riduzione degli impatti visivi, acustici e ambientali nei confronti delle attività produttive e degli ambiti limitrofi interessati dal nuovo tracciato.

“Viste le dimensioni dell’intervento sappiamo già che il percorso sarà lungo, ma sappiamo anche che produrrà un’opera fondamentale per l’area”, dice ancora il sindaco. I prossimi passi prevedono quindi la conclusione dell’iter progettuale, gara, affidamento e inizio lavori per un intervento “che creerà un’alternativa per raggiungere la zona nord della città, in particolare quella industriale-produttiva delle Bassette e portuale della via Baiona”. In questo modo, evidenzia Barattoni, viale Mattei tornerà ad essere una strada urbana locale a servizio del quartiere e della parte nord della città. “Ringrazio la Regione per un finanziamento che, negli anni a venire, si rivelerà strategico per la mobilità del nostro territorio, data anche la progettualità su cui stiamo procedendo per l’ultimazione di una pista ciclabile che concluderà il collegamento tra la parte residenziale-sportiva e quella commerciale, scolastica e universitaria di quel quartiere”.

Le infrastrutture, commenta il presidente della Regione Michele de Pascale “sono uno dei motori dello sviluppo di un territorio perché consentono di collegare meglio persone e imprese, rendere più sicuri gli spostamenti, sostenere la competitività del sistema economico e produttivo e offrire opportunità di crescita alle comunità locali”. Con un investimento complessivo da quasi 92 milioni di euro, rimarca, “la Regione ha inteso dare una risposta concreta ai bisogni dei territori emiliano romagnoli, finanziando opere che miglioreranno la sicurezza, l’accessibilità e l’efficienza della mobilità.

Dalle grandi infrastrutture strategiche agli interventi di viabilità locale, ogni progetto nasce per rispondere a esigenze diverse, con un obiettivo comune: rendere più semplici gli spostamenti quotidiani e rafforzare i collegamenti tra persone, imprese e comunità”.