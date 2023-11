Ravenna, braccio di ferro sull’Ortazzo

«Errate o imprecise»: il sindaco Michele De Pascale bolla così le recenti dichiarazioni rilasciate da Roberto Mazzei, liquidatore di Parsitalia, in merito alla vendita dell’Ortazzo. Quella che si profila è una battaglia legale in punta di diritto. Il nodo della questione è «la correttezza delle procedure» attraverso le quali il venditore ha comunicato al Parco del Delta il diritto di prelazione. Secondo Mazzei l’operazione sarebbe stata portata avanti «nella massima regolarità»; da parte sua il primo cittadino evoca alcuni vizi di forma che invaliderebbero la prima cessione, quella attraverso cui i terreni sono stati venduti da Immobiliare Lido di Classe a Cpi Real Estate Italy per 580mila euro, rendendo sostanzialmente vani anche gli atti successivi.

