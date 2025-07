Ravenna. Bottigliata in testa durante la lite, gravissimo 27enne al “Bufalini”

Un colpo in testa, probabilmente una bottigliata. Per un 27enne la serata al circolo Endas Giuseppe Mazzini di San Zaccaria è finita con il ricovero urgente all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione. è l’epilogo di una lite furibonda per futili motivi degenerata all’esterno del locale affacciato su via Dismano. Su quanto accaduto intorno alle 22 stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Campiano e il Norm di Milano Marittima, che hanno già indentificato i due protagonisti dell’acceso diverbio: da una parte il 27enne, un ragazzo di origini tunisine residente nella frazione del forese, dall’altra un 25enne del Gambia, che a sua volta vive nella zona.

Quando i militari sono giunti sul posto, informati dai presenti, hanno trovato il personale del 118 impegnato a medicare il più giovane dei due ragazzi. Aveva ferite di poco conto, lesioni che sono state trattate solamente con alcune medicazioni, senza necessità di ulteriori verifiche al pronto soccorso. Il rivale invece era già stato caricato in ambulanza, diretto al Trauma center del nosocomio cesenate.

I militari hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto nei minuti precedenti. I due stranieri erano alle porte del circolo quando la discussione in corso tra loro è degenerata in una colluttazione, che all’apice della violenza ha visto il 25enne afferrare una bottiglia di vetro e lanciarla in direzione del 27enne, finendo per colpirlo alla testa.

All’arrivo in ospedale, intorno alle 22.45, le condizioni del nordafricano sono apparse subito gravi. I medici hanno riscontrato un trauma cranico severo, aggravato da un ematoma epidurale. Per questo hanno disposto immediati esami, optando per il ricovero nel reparto di Rianimazione, dove attualmente il 27enne si trova in prognosi riservata in gravissime condizioni.

Nel frattempo gli inquirenti hanno provveduto a sentire i testimoni presenti, informando parallelamente il pubblico ministero di turno Raffaele Belvederi.