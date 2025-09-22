Ravenna, “Blocchiamo tutto”: la manifestazione per Gaza crea grossi disagi al traffico - Gallery

“Blocchiamo tutto” era lo slogan e i disagi non sono certo mancati per gli automobilisti. La manifestazione per la pace in Palestina è partita questa mattina da Piazza del Popolo a Ravenna, quando si è mosso il corteo organizzato da Usb e Potere al Popolo. Almeno un migliaio i partecipanti, con il corteo che transiterà sul ponte mobile, chiuso alla circolazione dei veicoli per almeno un’ora, con notevoli disagi sia dalla parte di via Trieste che da quella di via dell’Industria. Il corteo terminerà davanti all’autorità portuale.