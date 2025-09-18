Ravenna, bloccati due container di armi diretti ad Israele VIDEO

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la notizia del passaggio di due container con materiale esplosivo sulla nave in partenza oggi da Ravenna e diretta ad Haifa. Il materiale esplosivo si ipotizza che abbia la stessa provenienza di quello intercettato fine luglio, ovvero dalla Repubblica Ceca. Avendo saputo di questo passaggio, il sindaco, il presidente della Provincia Valentina Palli e il presidente della Regione Michele De Pascale si sono subito attivati come azionisti di Sapir, chiedendo al presidente di Sapir Riccardo Sabadini di non imbarcare i due container. Tutto questo per ribadire il fermo “no” di Ravenna al genocidio in corso.