Ravenna. Blitz di Goletta Verde: “No trivelle”

Goletta Verde torna all’attacco nell’Alto Adriatico, stavolta al largo di Ravenna, per rinnovare la sua battaglia contro le trivelle e i combustibili fossili. L’imbarcazione di Legambiente - già protagonista di un’analoga azione in Veneto - si è avvicinata agli impianti offshore di estrazione del gas metano, dispiegando lo striscione “No trivelle” davanti alle piattaforme al largo delle coste emiliano-romagnole.

Un messaggio diretto al Governo Meloni: smettere di sostenere le fossili e puntare con decisione sulle energie rinnovabili, a partire dall’eolico offshore. “L’Italia deve investire sull’innovazione e sull’efficienza energetica, non continuare a finanziare le trivellazioni a mare”, ha dichiarato Katiuscia Eroe, responsabile nazionale energia di Legambiente e portavoce di Goletta Verde. L’associazione chiede un cambio di rotta netto: transizione energetica fondata su rinnovabili, accumuli e sviluppo delle reti, e addio ai sussidi ambientalmente dannosi - a cominciare da quelli destinati all’estrazione del gas. “Al posto delle piattaforme, vogliamo vedere parchi eolici offshore. I due progetti già approvati in Emilia-Romagna, ancora bloccati, vanno sbloccati subito”, ha aggiunto Eroe.

I numeri denunciati da Legambiente parlano chiaro: nel 2024 il Governo ha erogato 48,3 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi, distribuiti su 76 voci legate — direttamente o indirettamente — a fossili e attività inquinanti. Solo nel settore oil & gas, tra canoni inadeguati, esenzioni ed esoneri sulle royalties, lo Stato ha rinunciato a 547,4 milioni di euro di entrate rispetto agli standard applicati in altri Paesi.

Il dibattito sul futuro energetico dell’Italia e dell’Emilia-Romagna proseguirà lunedì 22 giugno a Cesena, dove Legambiente Emilia-Romagna organizza il Forum Energia: dalle 9.30 alle 13.30 in piazza Bufalini 1, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana.