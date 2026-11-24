C’è anche un pezzo di Ravenna tra le venti realtà selezionate per il titolo di Birraio dell’Anno 2026, il riconoscimento promosso da Fermento Birra che ogni anno celebra i protagonisti della produzione brassicola artigianale italiana. È il Birrificio Bajön di Porto Corsini, che torna nella rosa dei candidati con Simone Bedeschi e Leonardo D’Angelo confermando la propria presenza tra le realtà apprezzate dagli esperti del settore.

Un risultato particolarmente significativo per un birrificio indipendente che, dal 2019, ha costruito la propria identità attorno a una scelta precisa: produrre birra artigianale e farla conoscere direttamente nel luogo in cui nasce. Da un piccolo progetto a una realtà in continua crescita Quando Simone Bedeschi ha dato vita al Bajön, l’idea era semplice: aprire un birrificio artigianale con una taproom, un luogo in cui produrre birra e servirla direttamente alle persone. Non immaginava che quel progetto sarebbe cresciuto fino a diventare la realtà che è oggi. Con il passare degli anni, infatti, il Bajön ha ampliato la propria attività, sviluppando un brewpub che unisce la produzione di birra a una proposta gastronomica interamente incentrata sulle lavorazioni artigianali, dagli hamburger alle carni preparate nel barbecue americano. Una crescita che ha richiesto nuove competenze, investimenti e un’organizzazione sempre più strutturata. «Quando abbiamo iniziato - racconta Simone Bedeschi - il mio obiettivo era aprire un birrificio e una taproom dove poter produrre e servire le nostre birre. Dove fare le cose come credevamo fosse giusto farle, senza cercare scorciatoie. Non mi aspettavo che saremmo arrivati a costruire una realtà come quella di oggi».

La sfida è mantenere uno standard qualitativo elevato e costante nel tempo, migliorando processi produttivi, tecniche e conoscenze, senza smettere di sperimentare. «Fare una buona birra una volta è una soddisfazione. Riuscire a farla bene, ogni volta, è la vera sfida - prosegue Bedeschi - è quello su cui lavoriamo ogni giorno insieme alla squadra. C’è sempre qualcosa da studiare, da perfezionare, da mettere in discussione. Non vogliamo limitarci a mantenere ciò che abbiamo raggiunto, vogliamo continuare a migliorare». Una conferma che porta il nome di Ravenna nel panorama nazionale La nuova candidatura a Birraio dell’Anno (la quinta candidatura su sei anni effettivi) rappresenta un ulteriore riconoscimento di questo percorso.