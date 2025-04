Ravenna. Berkan B, i legali del presidente di Autorità portuale: «Non c’è stato inquinamento»

La parola alla difesa. Per l’ex presidente e attuale commissario straordinario di Autorità portuale, Daniele Rossi, si avvicina il giorno della sentenza nell’ambito del processo bis che lo vede accusato di inquinamento ambientale in seguito all’affondamento del relitto della Berkan B nella pialassa Piomboni. Nei suoi confronti il sostituto procuratore Angela Scorza ha già chiesto la condanna a un anno e quattro mesi. E ieri, davanti al giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti, è stato il turno dei difensori del numero uno di via Antico Squero, gli avvocati Luca Sirotti e Iole Marenghi.

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola