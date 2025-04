Ravenna, Benevolo nuovo presidente di Autorità Portuale

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, sembra ormai certo: sarà Francesco Benevolo il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. A darne ulteriore conferma è il sito specializzato ShipMag, secondo cui le richieste di intesa ai presidenti delle Regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità partiranno già oggi o, al più tardi, martedì. E per Ravenna, il nome indicato è proprio quello di Benevolo.

Romano, classe 1965, esperto di logistica e trasporti, attualmente direttore operativo di RAM – Rete Autostrade Mediterranee – Benevolo è una figura tecnica di rilievo nazionale, docente universitario e già consulente per diverse istituzioni pubbliche. Il suo nome circolava da settimane come uno dei favoriti, insieme a quello di Paolo Ferrecchi, direttore generale della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna. La svolta, secondo quanto trapelato, sarebbe arrivata grazie a un accordo politico maturato nei giorni scorsi e suggellato con la proposta formale del Ministero guidato da Matteo Salvini.

Ora manca solo l’intesa con la Regione Emilia-Romagna, passaggio previsto dalla normativa che regola le nomine dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale. Ma l’accordo sembra a portata di mano: la proposta di Benevolo sarebbe giunta - secondo indiscrezioni - dal presidente della Regione, Michele De Pascale, durante la visita del viceministro Edoardo Rixi proprio a Ravenna.

La nomina arriverebbe dunque a diverse settimane dalla scadenza del mandato di Daniele Rossi, che nel frattempo è rimasto alla guida dell’ente con il ruolo di commissario. L’attesa per una decisione definitiva ha generato più di una preoccupazione tra gli operatori portuali, che da tempo chiedono una leadership stabile, competente e capace di portare avanti le grandi sfide che attendono lo scalo ravennate, a partire dal progetto Hub portuale.

Con il nome di Benevolo ormai dato per certo, si apre ora una nuova fase. Resta da vedere quale sarà il rapporto tra la nuova presidenza e il territorio, in una realtà che ha sempre mostrato attenzione – e talvolta diffidenza – verso figure percepite come esterne. Dagli ambienti della portualità ravennate dello scalo ravennate non si è fatto mistero di una certa preferenza verso un profilo che avesse un’esperienza amministrativa diretta nella gestione di un’Autorità portuale o perlomeno una conoscenza delle caratteristiche del tutto particolari dello scalo ravennate. Ecco perché erano già emersi altri nomi come Davide Gariglio, esperto di trasporti e logistica e Fabio Maletti, attuale segretario di Ap.