Ravenna. Benevolo nominato presidente dell’Autorità portuale

Francesco Benevolo è il nuovo presidente dell’Autorità del sistema portuale di Ravenna. Oggi arriva infatti il via libera definitivo dopo l’ok delle commissioni di Camera e Senato. E il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, “plaude alla nomina”. Dunque “la notizia tanto attesa- osserva Barattoni- è finalmente arrivata”. Il decreto, aggiunge, “non era una semplice formalità, ma un atto indispensabile per porre le basi di un lavoro strategico di lungo periodo, che affiancasse l’operatività quotidiana sulla quale il Benevolo è da tempo al lavoro nell’interesse del nostro scalo e del territorio”, in qualità di commissario dopo la conclusione del mandato del predecessore Daniele Rossi. Operatività confermata dalla recente notizia sull’approfondimento dei fondali. Quindi, conclude il primo cittadino ravennate, “avanti insieme per il prosieguo di un rapporto istituzionale che gode di solide basi, massima collaborazione, e da cui, sono sicuro, nasceranno progetti fondamentali per il futuro della nostra città e di tutto il Paese”

La Regione

La nomina di Francesco Benevolo alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico centro settentrionale “è una buona notizia” dice il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale aggiungendo che “proseguiremo a lavorare insieme, come già fatto in questi mesi in cui ha ricoperto la carica di commissario straordinario, per fare sempre più del porto di Ravenna un hub strategico per il Mediterraneo”