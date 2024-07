Ravenna Bella di Sera spazia da Arrigo Sacchi fino a Roberta Montanari, passando per Puccini e Gaber Iannacci. Da venerdì gli eventi

Dal 12 luglio al 9 agosto torna Ravenna Bella di Sera, che animerà le serate estive, con inizio spettacoli alle 21.15 (ingresso gratuito, senza prenotazione). Anche quest’anno saranno due i luoghi interessati, tra più suggestivi della città: piazza San Francesco e i vicini Chiostri Francescani. L’anteprima si è svolta ieri sera, 8 luglio, agli Antichi Chiostri Francescani con La Follia del Prete rosso, nell’ambito della rassegna Le stelle di Galla Placidia. Il 12 luglio, in piazza San Francesco è in programma Danza sotto le stelle, una notte di danze e melodie popolari, con l’IOrchestrona di Musica Popolare di Forlimpopoli. Il 15 luglio Arrigo Sacchi presenterà il suo libro “Il realista visionario. Le mie regole per cambiare le regole”, nella cornice di piazza San Francesco. Gli appuntamenti proseguono con il 16 luglio con Società Cooperativa La Corelli che propone in piazza San Francesco un concerto per orchestra d’archi silent e tromba soliste dal titolo Silent Experience. Per le Stelle di Galla Placidia il 17 luglio, in piazza San Francesco, si esibiranno i Morrigan’s Wake con melodie celtiche, mentre il 18 agli Antichi Chiostri Francescani il Trio Albatros propone Medaglie Antiche. Il 19 luglio in piazza San Francesco un Omaggio a Puccini, il 20 agli Antichi Chiostri Francescani il Trio Opera Viwa propone Dal classico al jazz. Il 22 luglio è in programma in piazza San Francesco Divertissement con l’Ensemble di fiati del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi, a cura degli Amici della Capit. Il 23 luglio, in occasione del Santo Patrono, si terrà il Concerto della Banda cittadina, dal titolo Not(t)e di Sant’Apollinare, in piazza San Francesco.

Il 24 luglio prosegue la rassegna Le Stelle di Galla Placidia con Armonie Cinematografiche: Note italiane, in piazza San Francesco.

Il 25 luglio l’Accademia del Melo Silvestre Aps propone in piazza San Francesco Suoni e parole: un simposio informale sotto la luna con l’esibizione del baritono Raffaello Bellavista e la voce recitante di Gianni Parmiani.

Sempre per la rassegna Le Stelle di Galla Placidia il 26 luglio in piazza San Francesco ci sarà il Roberta Montanari Quartet, il 29 luglio agli Antichi Chiostri Francescani Chopine, la stanza Accanto, il 31 luglio in piazza San Francesco Gaber e Iannacci, i due Corsari.

Il 1° agosto gli Amici della Capit propongono in piazza San Francesco Qui dove il mare luccica. Lucio Dalla tra musica e parole, con narrazione di Alessandro Braga e partecipazione dell’Ensemble 4 marzo 43

Il 2 agosto in piazza San Francesco è in programma per la rassegna Le Stelle di Galla Placidia Arie d’Unione Ravenna incontra Chichester.

Il 3 agosto l’Accademia del Melo Silvestre propone, in piazza San Francesco, Suoni e Parole: un simposio informale sotto alla luna con l’esibizione di Andrea Mingardi e la Rossoblues Brother Band.

Il 6 agosto in piazza San Francesco si esibirà la Bandeandrè, con un omaggio per i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio, concerto a cura di Pasticceria Palumbo.

Ravenna Bella di Sera si conclude con due concerti, in piazza San Francesco, nell’ambito della rassegna Le Stelle di Galla Placidia, il 7 agosto con Revival, racconti e musica dai mitici anni 70’ e 80’ con la partecipazione dell’attore comico Vito e il 9 agosto con Voci dall’Oltre Oceano.

Proseguono le visite guidate di Mosaico di Notte, in italiano e in inglese che si terranno fino al 6 settembre con un calendario estremamente variegato. Il martedì sera – 16 luglio, 6 e 20 agosto – appuntamento con la visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. La Basilica sarà inoltre aperta al pubblico dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso). L’itinerario del mercoledì prevede invece la visita al Battistero Neoniano, al Battistero degli Ariani e alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Il Battistero degli Ariani sarà aperto al pubblico dalle 19.45 alle 23.00 (ultimo ingresso).

Associati al cartelloni di eventi sono in programma due percorsi di visita guidata e sono molteplici le iniziative collegate alle visite museali notturne. Per maggiori info www.inforavennantica.it e www.visitravenna.it.