Ravenna, beccato senza casco in monopattino, si inventa un nome falso per evitare la multa

Sorpreso senza caso in monopattino, ha dato agli agenti false generalità pur di evitare la multa. E’ accaduto ieri all’altezza del civico 18 di via Carducci. Invitato a esibire un documento l’uomo, straniero, si è inventato nome e data di nascita, sostenendo di non avere documenti.

La “bugia” è crollata non appena contattata la sorella alla quale l’uomo ha chiesto i documenti utili a dimostrare agli agenti di essere in possesso del permesso di soggiorno.

Per questo, una volta scoperto, l’uomo - tunisino di 22 anni - ha ammesso di essersi inventato generalità false per sottrarsi alla sanzione legata alla circolazione senza casco.