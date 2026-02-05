Ravenna, basta litigi in sala d’attesa: un sistema di gestione code per Otorinolaringoiatria grazie a Fiadda

Si è svolta oggi, giovedì 5 febbraio, presso l’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, la cerimonia di ringraziamento per la generosa donazione dell’associazione Fiadda (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) di un avanzato sistema di gestione eliminacode destinato all’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria. Questa tecnologia è stata consegnata per migliorare l’esperienza di accoglienza e di gestione dei pazienti nel reparto, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando i flussi di accesso alle prestazioni.

Alla cerimonia hanno partecipato la dr.ssa Sofia Mazzoli, medico della Direzione di Presidio, il prof. Ignacio Javier Fernandez, direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatria di Ravenna, la dottoressa Francesca Palmarini, ufficio fundraising e marketing aziendale, e il dottor Fabrizio Donato, presidente della Sezione di Ravenna dell’Associazione Fiadda Emilia-Romagna.

L’iniziativa di donazione rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra realtà associative impegnate nella tutela dei diritti alla salute e la struttura sanitaria pubblica, con l’obiettivo di rendere i servizi più accessibili, efficienti e attenti alle esigenze di tutti i cittadini, comprese le persone con difficoltà uditive o di comunicazione.