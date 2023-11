Ravenna, “basta con l’istrice specie protetta: ce ne sono decine di migliaia e rovinano gli argini”

Coldiretti Ravenna chiede che gli istrici siano eliminati dalle specie protette dato che nel territorio provinciale «ce ne sono decine di migliaia» che secondo l’associazione di agricoltori rischiano di mettere in pericolo gli argini dei fiumi. «La presenza abnorme di animali fossori lungo argini e alvei della rete fluviale provinciale è un fattore determinante per l’indebolimento della sicurezza idraulica del territorio», dice Coldiretti.

Coldiretti ha mandato la richiesta a sindaci e prefetto. «Come emerso da un recente incontro in Regione e come da noi più volte evidenziato – affermano Nicola Dalmonte e Assuero Zampini, rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Ravenna – inserito tra le specie protette in via di estinzione, ma invece presente in decine di migliaia di esemplari». Secondo Coldiretti, alla luce dei dati emersi in merito alla presenza dell’istrice e sulla base delle tane censite lungo argini e alvei, «riteniamo che tale specie debba uscire dalla categoria di quelle protette per possibile estinzione dato che senza l’attivazione di un piano di controllo e contenimento apposito, tutto il lavoro di ripristino e messa in sicurezza degli argini rischia di essere minato in pochi mesi, con i cittadini e il territorio agricolo nuovamente a rischio di ulteriori eventi alluvionali». La richiesta di Coldiretti ad enti e autorità è chiara: «La specie istrice, per ragioni di sicurezza del territorio e di pubblica incolumità, va assoggettata ad un piano di controllo ad hoc, così come già avviene per la nutria, non procedere in tal senso andrebbe infatti ad esporre il territorio a rischi idraulici notevoli». A differenza della nutria, l’istrice costruisce le sue enormi tane negli argini, ben al di sopra della parte interessata dal flusso normale dell’acqua, quindi rendendo particolarmente vulnerabili gli argini stessi nella parte di minor spessore, quella che ha proprio la funzione primaria di contenimento delle piene. «Altro tema che riteniamo vada approfondito insieme agli operatori economici, ai cittadini e al territorio stesso – afferma Coldiretti – è quello dell’individuazione di aree per la gestione di eventuali esondazioni controllate. Crediamo, infatti, che tale possibile strategia, ventilata durante incontri in Regione, non possa essere analizzata e affrontata ‘a tavolino’, senza un coinvolgimento diretto e concreto con chi il territorio lo vive. Chiediamo pertanto – scrive l’organizzazione agricola – uno studio puntuale sugli effetti che tali esondazioni controllate potrebbero avere sul territorio e sui beni coinvolti (ad esempio deprezzamento di fabbricati e terreni, strumenti di indennizzo dei danni) e la massima condivisione dei dati in questione con chi il territorio lo abita, vive e lavora. La cura del territorio e della sicurezza idraulica legata alla gestione dei fiumi – conclude Coldiretti chiedendo uno specifico incontro sui temi indicati nella missiva e garantendo al contempo il massimo impegno per affrontare i temi della gestione idraulica – per troppo tempo è stata subita dalle popolazioni e mai è stata oggetto di confronto, è giunto quindi il momento di condividere le scelte dato che gli effetti delle alluvioni ricadono poi inevitabilmente su chi nel territorio risiede».