Ravenna, “basta aggressioni e un giusto contratto al personale sanitario”: Fp Cgil manifesta davanti all’ospedale - Gallery

Stop alle aggressioni al personale sanitario e diritto a un nuovo contratto adeguato. Sono le rivendicazioni del sindacato Funzione Pubblica Cgil. Questa mattina è in corso un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ausl Romagna, davanti all’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Croci in via Missiroli a Ravenna. Un’assemblea all’aperto con la presenza del Segretario Nazionale Fp Cgil Michele Vannini. Oltre alla sezione ravennate, partecipano anche i rappresentanti di Funzione Pubblica Cgil di Forlì-Cesena e Rimini. La Fp Cgil non ha firmato la proposta di precontratto nazionale di lavoro per la sanità “in quanto non dava le risposte necessarie ai lavoratori”.

Così i sinDacati in una nota a fine assemblea: “Si è parlato della mancata preintesa del contratto nazionale 2022/2024 e di tutti i motivi che hanno portato la Fp Cgil e altre Organizzazioni sindacali a non sottoscrivere la Preintesa. Questo ha evitato la svalutazione del personale sanitario, aprendo la possibilità di coinvolgere le Regioni per cercare soluzioni adeguate. La risposta per proteggere i lavoratori dai turni massacranti, dai carichi di lavoro eccessivi e dalle aggressioni può arrivare solo da un significativo aumento delle risorse, non solo sugli stipendi base, ma anche nella valorizzazione delle indennità e nello sviluppo professionale, con il superamento di tutti i testi di spesa che stanno uccidendo il Servizio Sanitario Nazionale”.