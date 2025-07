Ravenna, Barattoni lascia la guida del Pd provinciale. Proni reggente fino all’autunno

RAVENNA - Dopo sette anni alla guida del Partito Democratico provinciale, Alessandro Barattoni lascia il ruolo di segretario, come previsto dallo statuto del partito che rende incompatibile il doppio incarico con quello di sindaco di una città capoluogo. Al suo posto, in attesa del congresso d’autunno, ha proposto come reggente Eleonora Proni, consigliera regionale e presidente dell’assemblea provinciale del Pd.

In un’intervista al Corriere Romagna oggi in edicola, Barattoni traccia un bilancio del suo mandato, sottolineando l’importanza di essere rimasto sempre vicino ai territori e il valore dell’ascolto. I momenti più gratificanti? Le vittorie elettorali locali e l’organizzazione della Festa nazionale dell’Unità a Ravenna. Tra le difficoltà più rilevanti cita pandemia e alluvione, due emergenze che hanno messo alla prova la tenuta organizzativa e la partecipazione interna al partito.