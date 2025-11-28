Ravenna, Barattoni dal sacrario dei 56 martiri: «Il 4 dicembre fiaccolata democratica e antifascista»

Nel giorno dell’81° anniversario dell’eccidio di Madonna dell’Albero, dove 56 civili – tra cui molti bambini – furono uccisi dai nazisti, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha annunciato l’organizzazione di una fiaccolata “democratica e antifascista” per giovedì 4 dicembre, dalle 17 alle 18. L’iniziativa, promossa insieme all’Anpi, sarà aperta a associazioni, partiti, sindacati e cittadinanza, con l’obiettivo di riaffermare i valori di libertà e uguaglianza alla base della democrazia.

Il corteo partirà da piazza della Resistenza, toccherà il Ponte degli Allocchi e si concluderà in piazza del Popolo, davanti alla lapide dei caduti per la libertà. La mobilitazione si aggiunge alle celebrazioni già previste per quella giornata, compresa la proiezione serale del documentario dedicato alle donne della Resistenza ravennate.

La decisione arriva all’indomani della manifestazione organizzata da gruppi di estrema destra in città. “Ravenna è antifascista, Medaglia d’oro al Valore Militare per la Resistenza – affermano Barattoni e il presidente provinciale Anpi, Renzo Savini –. Una risposta collettiva, forte e inequivocabile è necessaria per difendere i valori repubblicani e respingere parole e comportamenti che incitano all’odio”.

I promotori richiamano la storia della città, segnata da deportazioni e lutti durante il Ventennio, e invitano a una partecipazione ampia: “Non basta condannare a parole. Serve una presa di posizione fisica contro ogni forma di violenza e discriminazione. Ravenna pretende il rispetto delle leggi da parte di tutti, senza distinzione di nazionalità o origini”.

L’appuntamento è per il 4 dicembre alle 17 in piazza della Resistenza: da lì il corteo percorrerà la circonvallazione al Molino, attraverserà il monumento di Giò Pomodoro “Omaggio alla Resistenza” e proseguirà lungo via Baldini, via De Gasperi, via Corrado Ricci, via Gordini fino a piazza del Popolo.