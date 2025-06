Ravenna, banda di ladri a Bastia e nelle Ville Unite: «Uno voleva colpirmi col martello»

Attimi di terrore a Bastia, frazione di Ravenna, dove una 32enne si è ritrovata faccia a faccia con quattro ladri entrati in casa in pieno giorno. «Uno aveva un martello e mi è venuto incontro», racconta Giulia Ruffilli. Solo l’intervento di un complice ha evitato il peggio: «“No, polizia”, gli ha detto. E sono scappati». I malviventi, con il volto coperto e accento dell’Est Europa, cercavano di scardinare un armadietto blindato. Fuggiti a mani vuote, hanno lasciato danni ingenti. Nelle stesse ore altri furti sono stati segnalati tra Gambellara e le Ville Unite.

