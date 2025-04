Ravenna, bagno di folla per Carlo III, Camilla e Mattarella all’uscita del palazzo comunale VIDEO

Una risposta oltre ogni immaginazione, un mare di affetto da parte di Ravenna per i reali d’Inghilterra e il presidente della Repubblica. Carlo III, Camilla e Sergio Mattarella sono stati sommersi dal calore della gente all’uscita del palazzo comunale.

In Municipio si è svolto un consiglio comunale straordinario e per ricordare l’80° anniversario della Liberazione del Ravennate. In Piazza del Popolo tantissime persone si sono assiepate per salutare la coppia reale. Al termine della seduta in Comune, il re e la regina hanno incontrato gli agricoltori colpiti dall’alluvione e visitato un presidio Slow Food.