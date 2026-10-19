Ravenna, baby gang in azione vicino alla scuola: devastati i cassonetti e sfondata la vetrata del Famila

Scena di caos e vandali in azione nei pressi dell’istituto professionale Callegari-Olivetti, in via Umago a Ravenna. Un gruppo di giovani con il volto travisato ha scatenato un blitz vandalico colpendo prima un’isola ecologica vicina alla scuola, i cui cassonetti sono stati completamente svuotati per strada, per poi scagliarsi contro il vicino supermercato Famila. Qui la banda ha infranto a colpi di violenza la vetrata dell’ingresso principale, scatenando il panico tra i presenti. L’allarme è scattato immediatamente grazie alla prontezza del personale del punto vendita, che ha allertato le forze dell’ordine. L’arrivo tempestivo delle pattuglie dei Carabinieri, Questura e della Polizia Locale ha messo in fuga i responsabili prima che potessero causare ulteriori danni, ed è ora caccia ai componenti del commando.