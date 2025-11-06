Ravenna avrà una mensa universitaria entro settembre 2026

Ravenna
  • 06 novembre 2025
L’assessore all’Università del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia, con il presidente della Regione Michele De Pascale
Ravenna avrà finalmente la sua mensa universitaria. Un investimento importante che rafforza l’identità del capoluogo come città universitaria e risponde a un’esigenza storica di completamento della rete di servizi a supporto dell’Ateneo”. Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Politiche per il diritto allo studio universitario e all’edilizia universitaria, Giovanni Paglia, assieme all’assessore all’Università del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia.

La sede sarà realizzata da Ergo, l’Agenzia per il diritto allo studio della Regione Emilia-Romagna, in via Ponte Marino in una struttura messa a disposizione dall’Istituto Diocesano: l’obiettivo è di renderla pienamente funzionante entro settembre 2026. Si tratterà di uno spazio polifunzionale aperto anche alla città, con la presenza di servizio di ristorazione e bar, e la possibilità di utilizzo come spazio per lo studio e l’incontro tra studenti.

“È una grande soddisfazione poter annunciare questo progetto che – aggiungono Paglia e Sbaraglia- attendavamo da anni, e che ora si realizza grazie a un impegno straordinario di Ergo. Sarà nostra cura farne una struttura modello per funzionamento e impatto sulla comunità, in un rapporto costruttivo tra Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna che porterà un miglioramento della vita di tutte le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea della nostra città”.

Grazie a una convezione siglata tra Ergo, l’Istituto Diocesano e il campus Unibo di Ravenna, Ergo provvederà alla funzionalizzazione dei locali con opere di adeguamento impiantistico e all’acquisizione di attrezzature per realizzare una cucina per la distribuzione dei pasti, mentre il campus Unibo di Ravenna si è impegnato a collaborare con l’azienda per l’attivazione del servizio.

