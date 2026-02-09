Ravenna, “Avis go!”: l’unità mobile per la raccolta del sangue inaugura sabato 14 febbraio in piazza Kennedy

Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli dell’Avis go!, la nuova unità mobile attrezzata per la raccolta di sangue intero e plasma acquistata da Avis Provinciale Ravenna e che opererà su tutto il territorio provinciale, portando l’attività di donazione più vicino ai cittadini e ampliando le opportunità di accesso, anche per chi vive o lavora lontano dai punti di raccolta tradizionali.

Il mezzo sarà presentato sabato 14 febbraio a partire dalle ore 10.30 in piazza Kennedy a Ravenna, durante un evento pubblico alla presenza delle autorità: il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni; l’assessore della Regione Emilia-Romagna con delega alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi; la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli; l’Assessora alle Politiche per la salute e al Volontariato del Comune di Ravenna, Roberta Mazzoni; la consigliera della Regione Emilia-Romagna, Eleonora Proni; il Direttore Officina Trasfusionale AUSL Romagna e del Centro Regionale Sangue, Rino Biguzzi; la direttrice del Presidio Ospedaliero di Ravenna, Aura Brighenti; il Presidente AVIS Emilia-Romagna, Roberto Pasini, e il Vicepresidente AVIS Nazionale, Davide Brugnati; oltre ai dirigenti delle AVIS Provinciali della Regione e delle Avis Comunali della provincia, e ai partner dell’Associazione. L’autoemoteca sarà esposta al pubblico all’interno del Villaggio AVIS allestito sul posto per l’intera giornata; nella mattinata sarà presente anche una postazione Campagna Amica di Coldiretti che allestirà un brindisi per gli intervenuti.

“Con questa autoemoteca – dichiara il presidente di Avis Provinciale Ravenna, Renzo Angeli – compiamo un investimento rilevante, sia sul piano economico sia sul piano organizzativo, perché rafforza in modo strutturale la capacità di raccolta nella provincia oltre alla prossimità del sistema della donazione. La direzione è chiara: vogliamo offrire maggiore flessibilità, facilitare l’accesso alla donazione e ridurre le barriere logistiche, con un impatto positivo sulla continuità delle scorte e, in particolare, sul percorso di incremento della plasmaferesi. Un ringraziamento sentito va alle realtà che ci hanno concretamente sostenuto in questo progetto: Eurovo, La BCC, Orion e Valfrutta, con le quali tra l’altro stiamo avviando progetti di promozione della donazione all’interno delle rispettive aziende, da attuarsi nel corso dell’anno. Dal punto di vista della programmazione – prosegue Angeli – AVIS Provinciale Ravenna prevede a regime un impiego intensivo del mezzo, con circa 150 ‘uscite’ all’anno, finalizzate a garantire una presenza regolare e capillare nei diversi Comuni del territorio, a partire da quelli più lontani dai punti di raccolta. L’obiettivo è soprattutto quello di raggiungere tutte le piazze della nostra provincia per promuovere la donazione di plasma: purtroppo, infatti, è ancora poca la conoscenza sui farmaci plasmaderivati, sul loro utilizzo e sulla fondamentale utilità del plasma per le aspettative di vita di tantissimi ammalati. Desidero infine – conclude Angeli – ringraziare altri partner che ci hanno aiutato e che continuano ad aiutarci in questo progetto: Ghedauto, Consar Ravenna, Unigrà, Valvotubi e Vasini, i nostri partner abituali e le società sportive con cui abbiamo protocolli di collaborazione, la Pietro Pezzi e l’Atletica Ravenna per il supporto logistico”.

Dopo la presentazione ufficiale delle ore 10:30, la giornata di sabato 14 proseguirà nel pomeriggio: dalle ore 15 sarà possibile vedere da vicino il mezzo, mentre per i più piccoli sono in programma attività di animazione a cura dell’Associazione Tralenuvole, tra laboratori di braccialetti, palloncini e truccabimbi; interverrà la Pubblica Assistenza di Ravenna con il progetto “Filippo Soccorso”. Saranno inoltre presenti dirigenti AVIS per dare tutte le informazioni sul percorso di donazione, oltre a prenotare le visite di idoneità per i nuovi donatori.