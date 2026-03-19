Ravenna, avevano 20 chili di hashish in casa: due uomini in carcere

Operazione dei Carabinieri di Ravenna: venerdì scorso, i militari della Stazione di Campiano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di due uomini, rispettivamente di 54 e 48 anni.
Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2024, quando i due vennero arrestati in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna. L’operazione portò al sequestro di 20 chili di hashish, già suddivisi in 200 panetti, oltre a ulteriori 70 grammi della stessa sostanza rinvenuti e sequestrati all’interno dell’abitazione di uno dei fermati.
In base all’ordine di esecuzione, il 54enne dovrà espiare una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione, mentre il 48enne dovrà scontare 2 anni. I due arrestati, che si trovavano già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, al termine delle formalità di rito sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ravenna.