Ravenna, aveva in casa coca, eroina e marijuana: arrestato

RAVENNA. Nel pomeriggio del 2 luglio, nell’ambito di più ampie operazioni di polizia dirette al contrasto della cessione e il consumo di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese che deteneva presso la propria abitazione un ingente quantitativo di droga. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, a seguito di mirati servizi di osservazione e controllo espletati in specifiche porzioni urbane e in prossimità del litorale, notavano dei movimenti sospetti di alcune autovetture e passanti nelle vicinanze di una abitazione sita poco fuori dal centro cittadino: pertanto gli agenti decidevano di procedere d’iniziativa a una perquisizione locale diretta alla ricerca di sostanza stupefacente.

L’attività ha dato esito positivo in quanto nell’appartamento, in uso a un cittadino albanese trentenne, incensurato e in regola sul territorio nazionale, gli investigatori hanno trovato e sottoposto a sequestro circa 650 grammi di cocaina, 1.200 grammi di eroina, circa 80 grammi di marijuana ed 8.000 euro in contanti oltre a materiale per il confezionamento in dosi. L’uomo è stato dunque tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida.