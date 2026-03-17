Ravenna, aveva aperto un conto corrente dedicato alle sue truffe telematiche: denunciato l’hacker maldestro

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna hanno denunciato a piede libero un 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile di un tentativo di estorsione per via telematica.

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia sporta lo scorso 28 febbraio da un giovane, che aveva dichiarato di aver ricevuto una richiesta di denaro con la minaccia della diffusione di suoi dati personali. I militari si sono immediatamente attivati concentrando le indagini sulle tracce telematiche e finanziarie lasciate dal presunto autore. In particolare l’attenzione si è focalizzata sul conto corrente bancario verso il quale la vittima avrebbe dovuto versare la somma di denaro richiesta illecitamente.

Grazie alla collaborazione con un noto istituto di credito, l’analisi della documentazione bancaria ha permesso di risalire con precisione all’identità di chi aveva aperto il rapporto finanziario. Gli accertamenti successivi hanno confermato il quadro accusatorio, infatti l’utenza telefonica associata al conto era in uso esclusivo al sospettato e il documento d’identità esibito per l’apertura del rapporto (mai denunciato come smarrito o rubato) apparteneva proprio al 24enne.