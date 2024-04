Sulla A14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire in A14 alla stazione di Imola, al km 50+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Ancona.