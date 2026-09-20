Ravenna, auto tira dritto alla rotonda e si ribalta a Godo: 28enne soccorso dall’elimedica

Ancora un grave incidente sulle strade del ravennate nelle prime ore di questa mattina. Mancavano pochi minuti alle quattro quando un giovane classe 1998, alla guida di una Ford lungo via Faentina a Godo di Russi, ha perso il controllo del veicolo. Procedendo in direzione Ravenna, all’altezza della rotonda vicino a via dei Mestieri, l’auto ha tirato dritto travolgendo la segnaletica stradale per poi cappottarsi, riducendosi a un groviglio di lamiere. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell’impatto, hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Bologna. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Russi. Fotogallery Massimo Fiorentini