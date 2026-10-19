Ravenna, auto sbanda in curva e finisce nel fosso: ferito estratto dai Vigili del Fuoco e portato a Cesena

Paura questa mattina, poco dopo le 8, lungo via Canale Molinetto in direzione Ravenna. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo affrontando una semicurva a destra, finendo per uscire fuori strada e terminare la propria corsa all’interno del fosso che costeggia la carreggiata.

L’impatto è stato violento e si è reso indispensabile l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’automobilista incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Una volta affidato ai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilità della zona durante le operazioni di soccorso e recupero del mezzo.